Adrian Veștea, prima înfrângere în Consiliul Județean. Subiectul: salariazarea funcționarilor Președintele Consiliului Județean și al PNL Brașov, Adrian Veștea, a suferit prima infrangere la vot in acest mandat. Proiectul de hotarare referitor la salarizarea personalului Consiliului Județean a picat la vot, grupul de consilieri PSD blocand aceasta inițiativa, pe motiv ca prevederile legale in vigoare obliga la majorari salariale, blocate de liberali. Liderul liberalilor brașoveni spune ca nivelul salariilor de acum este suficient, iar 2020 este un varf al investițiilor, pentru aeroport, drumuri județene și instituții medicale. Veștea a precizat ca poriectul de hotarare va fu resupus la… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD Brașov a anunțat ca, duminica, de la ora 16.00, organizeaza conferința județeana a filialei. Tot duminca, la Brașov, la Hotelul Aro, la eveniment, ar urma sa fie prezent președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu. La conferința de presa de vineri, senatorul Marius Dunca, șeful social-democraților…

- Liderul PNL Brașov, Adrian Veștea, a declarat ca, in prezent, face lobby pentru a promova o persoana din Brașov, in special pe partea de cale ferata, la nivelul Ministerului Transporturilor. „Este o persoana care lucreaza in prezent in cadrul SN CFR. Este o persoana cunoscuta, cu o notorietate destul…

- Presedintele Consiliului Judetean, Adrian Vestea, si coordonatorul investitiei, Alexandru Anghel, au recepionat proiectul tehnic pentru Aeroportul International de la Ghimbav de la reprezentantul firmei Ioan Ionita. De asemenea, tot cu aceasta ocazie, s-a semnat contractul pentru realizarea Studiului…

- Respectand tradiția fiecarui final de an, Consiliul Județean Maramureș va premia și in 2019 sportivii de elita ai județului, acordand pentru performanțele acestora, dar și pentru munca depusa de antrenori, suma totala de 200.000 de lei. Proiectul de hotarare și sumele care vor fi acordate au fost discutate…

- Consiliul Județean va include in domeniul public al Județului Vrancea 3 imobile cu destinația de locuințe protejate in comuna Cimpineanca, locuințe care vor fi date in administrare Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vrancea. Proiectul de hotarare va fi discutat in ședința…

- Presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea, a anuntat, astazi, intr-o conferinta de presa, ca va candida anul viitor, la functia de presedinte al CJ Brasov. Adrian Vestea a lansat, recent, un proiect intitulat ,,De vorba cu brasovenii” al carui scop principal este participarea presedintelui…

- Liderul PNL Brasov, Adrian Vestea, presedinte al Consiliului Judetean, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca "se bate" pentru realizarea marilor proiecte ale judetului Brasov, cum este cel al spitalului regional, "asa cum a facut-o si cand era in Opozitie", subliniind ca ii va fi mult mai…