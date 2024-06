Adrian Veștea, ministrul Dezvoltarii din partea PNL, a discutat despre negocierile dintre PNL și PSD privind data alegerilor, spunand ca aceste aspecte trebuie clarificate in cadrul coaliției. Intrebat daca ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, va prezenta premierului Hotararea de Guvern referitoare la data alegerilor, Adrian Veștea a declarat: „Cred ca in primul și in primul […] The post Adrian Veștea: Miniștrii nu ar trebui prinși la mijloc in discuțiile PNL-PSD privind data alegerilor appeared first on Puterea.ro .