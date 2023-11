Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a declarat marti, despre coalitia PNL cu PSD, ca cele doua partide sunt doua partide mature si aceasta era coalitia in masura sa implineasca toate reformele, el precizand ca nu au aparut nici pe departe conflictele si tensiunile care au aparut in perioada guvernarii…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea , a participat, luni, la intalnirea Comitetului Director al Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), unde s-a discutat despre oportunitatile de finantare a proiectelor. La intalnirea Comitetului Director al Asociației Municipiilor din Romania, s-a discutat despre…

- Alina Gorghiu , ministrul Justiției, anunta ca va propune un proiect de lege, prin care persoanele condamnate definitiv și care nu se prezinta in 7 zile sa primeasca o pedeapsa suplimentara de inchisoare . Alina Gorghiu a anuntat, luni, dupa sedinta conducerii PNL, ca in sedinta de Guvern de saptamana…

- Presedintele AUR George Simion a declarat ca cei de la USR i-au transmis ca nu vor semna cu AUR motiunea de cenzura pentru ca sunt extremisti, iar el le-a transmis „dati-va jos de pe trotineta si o sa vedeti ca ati mai semnat cu noi si l-am dat jos pe Citu”. George Simion a fost intrebat duminica, la…

- Adrian Vestea a afirmat ca in proiectul asumat de Guvern sunt masuri bune care trebuie sa duca la o eficientizare a aparatului administrativ. Ministrul Dezvoltarii , Adrian Vestea a declarat marti despre asumarea raspunderii Guvernului ca in proiect sunt masuri bune care trebuie sa duca la o eficientizare…

- Lavinia Șandru i-a inmanat primarului o diploma prin care sa i se reaminteasca de faptul ca rolul unui edil este de a lupta pentru urbea sa și pentru istoria ei. Protestul a fost determinat de faptul ca primarul Brașovului nu face nici cel mai mic efort pentru ca municipalitatea sa cumpere casa in care…

- Partidul Social Democrat (PSD) a insistat in cadrul Coaliției de guvernare ca pachetul de masuri pentru echilibrarea fiscala sa cuprinda masura care combate comportamentul unor companii multinaționale de a-și exporta profiturile in afara țarii. Toate firmele care obțin profit in Romania trebuie sa plateasca…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a explicat ca nu va fi suficient timp, in actualul mandat, pentru o reforma administrativ-teritoriala a Romaniei, dar a subliniat ca aceasta reforma este necesara. ”Nu va fi timp tocmai datorita faptului ca vorbim de o reforma care trebuie sa aiba legislatia necesara…