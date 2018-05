Adrian Vasilescu: Sunt voci care ataca BNR si vor sa ajunga la conducerea Bancii Nationale

Stiri pe aceeasi tema

- Cei care fac judecati de tipul "vor creste dobanzile in Romania pentru ca trebuie sa ajunga la rata inflatiei" gresesc, intrucat vom pastra un ecart intre dobanzi si rata inflatiei, a declarat guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, intr-o conferinta. "Epoca - ca a fost o…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,68%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe din creditele in lei, continua sa creasca, inregistrand azi o urcare de 2% fata de cotatia de joi. Indicele a ajuns, vineri, la nivelul de 2,54%, un nou record al ultimilor patru ani, arata datele publicate de Banca…

- Consumatorul din Romania nu-si face prea multe griji cu privire la preturi, atunci cand vine vorba de cumparaturi, si asta afecteaza inflatia. Conform unei analize realizate de Morgan Stanley, este mult mai probabil ca tarile in care oamenii folosesc in mod frecvent website-uri sau aplicatii…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,22%, de la 2,13% cat era vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare similara a acestui indice a fost inregistrata…

- Adevarata inflatie a fost ecranata de masuri fiscale in 2017, precum reducerea TVA, iar daca am calcula rata inflatiei fara impactul fiscal ea nu a fost atat de negativa in prima jumatate a anului trecut, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la sedinta organizata…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,6%) si Romania (3,4%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- Banca Nationala a Romaniei ar putea majora de patru sau cinci ori dobanda cheie anul acesta, ajungand la finalul anului la 3%, a declarat, joi, Francois Blogh, director general al BRD-Groupe Societe Generale, intr-o conferinta de presa. "Ne asteptam la posibile cresteri ale dobanzii cheie.…