- Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,88% in luna septembrie a acestui an, de la 15,32% in august, in conditiile in care preturile marfurilor alimentare crescut cu 19,12%, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 16,61%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8%, conform datelor publicate…

- Inflatia actuala se alimenteaza din propriul trecut, iar in perioada urmatoare ar trebui sa ne asteptam la dezinflatie, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei.

- Tintele privind umplerea depozitelor cu gaze naturale au fost depasite si nu vor fi probleme cu energia electrica si cu gazele naturale in aceasta iarna, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, miercuri, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern. „Suntem intr-un ritm accelerat si am depasit…

- INS arata cu cat s-au scumpit gazele in ultimul an și cu cat au crescut prețurile la carburanți și alimente . Gazele s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in conditiile in care tarifele au fost mai mari cu 70,10% in luna iulie a acestui an fata de iulie 2021, potrivit datelor publicate joi de Institutul…

- Rata anuala a inflației a scazut in luna iulie la 14,96% de la 15,1% in iunie, conform datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Marfurile nealimentare au inregistrat o creștere de preț de 16,59%, alimentele s-au scumpit cu 16,05%, iar serviciile au consemnat o majorare de 8,33%,…