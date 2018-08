Adrian Vasilescu, despre secretul succesului Japoniei: Asta e formula Adrian Vasilescu a declarat ca succesul economic al Japoniei este unul bazat pe trei principii clare. "Japonia este o țara complexa care trebuie judecata complex. Japonia are o instituție foarte puternica. Fac o paranteza și explic un lucru care este de foarte mare actualitate, circula in foarte multe publicații internaționale. Succesul economic, pe ce se bazeaza. Și exista o serie de factori care reprezinta succesul economic in țara: legi ințelepte, instituții puternice, echipe performante in instituții puternice. (...) asta e formula pe care a folosit-o și Japonia. Acolo sunt legile facute… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

