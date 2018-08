Stiri pe aceeasi tema

- L-am cunoscut pe Cristian Preda atunci cand eram student al Facultatii de filosofie. Imi amintesc ca la cursul pe care il tinea, „Structuri si institutii politice”, se misca natural intre carti si urmarile lor practice. Multe carti il insoteau la curs. Plecand de la ele, profesorul ne ajuta sa intelegem…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, luni, ca cel mai mare esec in timpul celor sase luni de mandat ar fi ca nu a reusit sa aduca consens in societate si in colaborarea institutionala. Aceasta a adaugat ca nu toate institutiile au avut aceeasi abordare pentru un proiect comun pentru tara.

- "Din punctul meu de vedere, pentru ca am prins si perioada de pana la 1988, ca avocat, de-a lungul timpului a cam fost deturnata institutia amnistiei si a gratierii de la scopul propus2, a spus Tarcea.

- Testele vor fi realizate de patru banci comerciale si vor fi concepute din 10 intrebari. Pentru a fi admis, trebuie ca 8 raspunsuri sa fie corecte. Momentan, exercitiul nu este o conditie pentru accesarea unui imprumut, conform Digi24.ro. Valentin Lazea, presedinte Centrul de Politici Economice:…

- Societatea CEFC Shanghai International Group, membra a grupului chinez CEFC China Energy, nu a putut sa plateasca principalul pentru obligatiunile in valoare de 2,09 miliarde yuani (327 milioane de dolari) precum si dobanzile de 88,8 milioane de yuani pentru obligatiunile pe noua luni emise pe piata…

- Angela Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, sustine ca falia din societatea romaneasca pare ca se adanceste tot mai mult, insa romanii trebuie sa poata lucra impreuna, chiar daca au opinii diferite.

- Diversitatea discursului in presa si, in genere, diversitatea discursului in societate, este semnul nu doar al libertatii democratice de exprimare, ci si al spiritului societatii civile active. Contextul societatii romanesti post-decembriste a permis aparitia mai multor tipuri de discurs in raport cu…