- Dupa ce Romgaz majora prețurile de distribuție al gazelor naturale catre Elcen, astazi aflam ca un alt mare furnizor face același lucru. Deși inițial majorarea era anunțata pentru ianuarie 2022, E.On a decis revizuirea prețurilor și anunța majorarea de la 1 octombrie 2021. Cei mai afectați vor fi clienții…

- Falimentul celui mai mare asigurator din piața schimba regulile RCA. La aceasta ora la Ministerul Finanțelor se discuta pe acest subiect in contextul in care Executivul a elaborat doua acte normative pentru a-i proteja pe clienți și pagubiți.

- Retailerul grec de jucarii Jumbo a inregistrat o crestere a profitului net de 34,8% in primul semestru din 2021, cheltuielile operationale mai scazute compensand cresterea costurilor cu productia si transportul, transmite Reuters. In primele sase luni din acest an, profitul net s-a situat…

- Cabinetul de miniștri s-a intrunit astazi in ședința, pentru a vota mai multe proiecte de legi, insa in special pachetul ce prevede majorarea pensiei minime pana la 2.000 de lei, incepand cu 1 octombrie 2021. Ce alte proiecte au fost aprobate și trimise Parlamentului vedeți mai jos.

- Premierul Florin Citu a anuntat ca marti va avea o intalnire cu reprezentantii ANRE, ANPC si ai Consiliului Concurentei pe tema preturilor la energie, anunța Agerpres. "Maine o sa am o intalnire cu ANRE, ANPC, Consiliul Concurentei, Ministerul Muncii, toate aceste institutii, pe de o parte…

- Saptamana viitoare va exista mai multa claritate privind categoriile care vor beneficia de majorarea pensiei si de cresteri ale alocatilor. Exista deja un concept definit, care va fi consultat in aceasta saptamana cu Parlamentul si se vor face ajustarile necesare. Declaratia a fost facuta de premierul…