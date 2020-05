Stiri pe aceeasi tema

- "Sta ca un junghi, asa, prognoza recenta a Bancii Centrale Europene. O recesiune intre 5 si 12% care s-ar putea sa se intinda pe 2020, 2021, 2022. Aceasta prognoza trebuie sa fie un semnal de alarma, pentru ca efectele restrictiilor antiepidemice sunt producatoare de incertitudini. Traim intr-o lume…

- Situatia actuala din Romania este diferita fata de cele din trecut, pentru ca se suprapun trei crize, una sanitara, una sociala si una economica, a declarat, joi, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR). "Este diferita pentru ca se suprapun trei crize. In primul…

- Criza economica Criza sanitara actuala este diferita de crizele sanitare anterioare ( 1348 sau 1918-1919) intre altele pentru ca economiile nationale sunt integrate global iar transporturile, comunicatiile, deplasarile fac aproape imposibila izolarea, pe un anumit territoriu, a unei epidemii de acest…

- Adrian Vasilescu: „Banca Naționala are o partitura determinata de lege. BNR se ocupa de politica monetara. Nu avem bani pentru vremuri grele, trebuie sa ne limitam la ce avem. BNR se ocupa de politica monetara și de supravegherea bancilor. Avem un cadru juridic prin care bancile pot amana ratele un…

- Euro creste la 4,82 lei, fata de 4,81 lei, cursul anunțat vineri de BNR. Este cea mai ridicata valoare din istorie pe care euro o atinge in fata leului si pentru prima data cand, la cursul BNR, moneda europeana depaseste pragul de 4,82 lei, conform analizei Economica.net. Curs BNR 16.03.2020RON1…

- In ultima perioada, leul s-a depreciat puternic in fata euro, moneda unica doborand record dupa record. Vineri, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,8127 lei/euro, in crestere cu 0,12% fata de valoarea atinsa joi, fiind cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR.Adrian…

- Banca Nationala a Romaniei a redus prognoza de inflatie pentru 2020 la 3%, de la 3,1%, cat era estimarea anterioara, a anuntat, marti, guvernatorul BNR Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa.Pentru anul urmator, banca centrala previzioneaza o inflatie de 3,2%."Rata anuala…