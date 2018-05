Stiri pe aceeasi tema

- ”Sunt voci din spatiul public, sustinute de cercuri media, care ataca BNR si care vor sa ajunga la conducerea Bancii Nationale. Si acest lucru se vede din textele pe care le publica.”, a declarat consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, la RFI. Cat priveste crestere a dobanzii de…

- Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a declarat marti, la RFI, ca sunt voci care ataca BNR pentru ca vor sa ajunga la conducerea Bancii Nationale. ”Sunt voci din spatiul public, sustinute de cercuri media, care ataca BNR si care vor sa ajunga la conducerea Bancii Nationale.…

- Intrebat, la RFI, cum justifica noua crestere a dobanzii de politica monetara, Adrian Vasilescu a spus ca o banca centrala apasa pe pedala dobanzii de politica monetara de cate ori trebuie sa se confrunte cu inflatia: "Daca inflatia se duce prea jos, lasa dobanzile in jos, adica pune in calea inflatiei…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat joi ca "sub nicio forma" nu este de acord cu ideea ca inflatia ar fi generata de politicile de crestere a veniturilor romanilor. El a precizat ca inflatia din Romania este de 1,6%, sub media din UE, si a vorbit,…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna februarie 2018 pana la 1,3%, de la 1,6% in luna ianuarie 2018, insa cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Romania (3,8%), Lituania si Estonia (ambele cu 3,2%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%. In ianuarie, rata anuala a inflatiei a crescut la 4,32%, in crestere fata de decembrie, cand a fost 3,32%, si fata de…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (3,6%) si Romania (3,4%), arata datele publicate de Eurostat. Comparativ cu situaţia din decembrie 2017,…