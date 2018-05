Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, la RFI, cum justifica noua crestere a dobanzii de politica monetara, Adrian Vasilescu a spus ca o banca centrala apasa pe pedala dobanzii de politica monetara de cate ori trebuie sa se confrunte cu inflatia: "Daca inflatia se duce prea jos, lasa dobanzile in jos, adica pune in calea inflatiei…

- Acum știm cat de greu au atarnat prețurile gazelor, curentului electric, al combustibililor, fructelor și oualor in creșterile generale de prețuri. Pentru un interviu dat portalului stiricurate.ro, Adrian Vasilescu, consultant pe strategie al guvernatorului BNR, a adus graficele realizate de specialiștii…

- Ilmars Rimsevics, guvernatorul Bancii Nationale a Letoniei a fost retinut sambata seara de catre Biroul de prevenire si combatere a coruptiei, dupa ce a fost interogat mai bine de 7 ore, potrivit BBC. Nu se cunosc foarte multe detalii despre acest caz, dar autoritatile letone au efectuat o serie…