- Bancile comerciale din Romania au luat decizia la nivel de sistem bancar sa amane plata ratelor pentru anumite credite pentru o perioada de timp, a spus Adrian Vasilescu, consultant la Banca Nationala a Romaniei, conform Mediafax.Vasilescu nu a precizat ce tipuri de credite vor beneficia de aceasta…

- "In prezent, propun din perspectiva afectarii interesului economic al consumatorului luarea in calcul a unei amanari de plata pentru 90 de zile a ratelor bancare pentru romanii care au credite imobiliare, si nu numai, bineinteles cu respectarea contractelor, a legislatiei privind creditarea, precum…

- Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) face apel catre toti prestatorii si utilizatorii de servicii bancare sa protejeze publicul si propriii angajati prin respectarea regulilor stricte de igiena si preventie, mai ales in ceea ce priveste operatiunile cu numerar.

- Activitatea investitionala din Romania ramane una dintre cele mai scazute din Uniunea Europeana, in contextul in care doar 71% dintre firmele romanesti au investit in ultimul exercitiu financiar, fata de 85% la nivelul UE, conform sondajului de investitii al BEI, prezentat intr-o conferinta de presa…

- ​România are un nivel foarte scazut al intermedierii financiare, susține Eugen Radulescu, directorul Direcției de Stabilitate Financiara din cadrul Bancii Naționale a Românie (BNR). El a precizat ca suntem în urma celorlalte țari din Uniunea Europeana (UE), pe deoparte fiind din motive…

- De ce au scazut cu 1 mld. euro rezervele valutare ale BNR, la finalul anului 2019. Cat aur mai are Romania Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau, la 31 decembrie 2019, la nivelul de 32,926 miliarde euro, fata de 33,817 miliarde euro la 30 noiembrie 2019, conform unui comunicat al…

- Nivelul agregat al riscurilor sistemice la adresa stabilitatii financiare din Romania este in crestere, similar evolutiilor pe plan global, potrivit "Raportului asupra stabilitatii financiare", din decembrie 2019, elaborat de Banca Nationala a Romaniei (BNR). "Nivelul agregat al riscurilor sistemice…