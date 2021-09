Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PSD Luviu Dragnea afirma cp PSD-ul „este predat total la Iohannis” de catre actuala conducere, ca sunt partide „infiltrate” de serviciile secret si ca „cel mai mult este infiltrat PSD-ul, conducerea PSD, cu doua exceptii: Gabriela Firea și Paul Stanescu. Dragnea a relatat intr-un interviu…

- Anuntul lui Liviu Dragnea privind crearea unui nou partid este "prea mult", a declarat, joi, presedintele social-democratilor, Marcel Ciolacu, care a sustinut ca acesta a primit "totul" de la PSD si nu a cautat calea dialogului. "Am discutii cu toti fostii presedinti ai partidului, mai putin cu domnul…

- Anuntul lui Liviu Dragnea privind crearea unui nou partid este "prea mult", a declarat joi presedintele PSD, Marcel Ciolacu. El amintește ca și alți foști președinți ai partidului - Mircea Geoana, Victor Ponta - au incercat același lucru.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca intenția lui Liviu Dragnea, de a-și face un nou partid, vine din „frustrare”. „Ar fi al treilea președinte PSD care și-ar face partid ca și Mircea Geoana și-a facut un partid și Victor Ponta. Daca doi n-au reușit, incearca și al treilea, poate reușește.…

- Liderii PSD, Pro Romania, ALDE, PER și PPUSL au semat u protocol care are ca scop „indeplinirea conditiilor legale de organizare și desfașurare a referendumului de demitere a Primarului Sector 1, Clotilde Marie Brigitte Armand”. Președinții PSD, ProRomania, ALDE, PPUSL și PER, respectiv Marcel Ciolacu,…

- Noua sesiune parlamentara de toamna se anunța foarte agitata pentru PSD, mai ales ca liderii actuali ai partidului in frunte cu Marcel Ciolacu sunt tot mai contestați de membrii cu greutate pentru non-combatul cu actuala coaliție de guvernare. Potrivit informațiilor noastre, exista o tensiune foarte…

- Situația de la sectorul 1, considerat a fi cel mai bogat sector al Capitalei, se afla atat in atenția social-democraților conduși de catre Marcel Ciolacu, cat și a reprezentanților formațiunii lui Victor Ponta, Pro Romania. Cel puțin asta reiese din cel mai recent mesaj transmis de catre fostul premier…

- Marcel Ciolacu a trimis o propunere catre liderii tuturor formatiunilor politice care au participat la alegerile locale pentru Primaria Sectorului 1 al Capitalei, pentru ca acestia sa actioneze in comun din punct de vedere juridic si pentru strangerea de semnaturi in vederea demiterii primarului…