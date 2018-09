Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD, Adrian Țuțuianu, declarații de ultima ora dupa ce scrisoarea anti -Dragnea din PSD a devenit publica."Este o scrisoare in care am incercat sa facem o succinta analiza a PSD și am propus masuri pe care trebuie sa le luam ca partid. Este foarte important sa avem in vedere interesele…

- Aflat la sediul central al PSD-ului, Liviu Dragnea are, joi, intrevederi atat cu primarii de sectoare, cat si cu premierul si cu ministrul de Interne. Viorica Dancila si Carmen Dan au ajuns in urma cu scurta vreme la sediul din Kiseleff al formatiunii, unde are loc o sedinta. Se asteapta ca liderul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a aflat la Guvern pentru o ora și a avut discuții cu premierul Viorica Dancila și cu ministrul Finanțelor, strategia executivului. Totul, dupa ce președintele a suspendat ședința CSAT, iar rectificarea bugetara a ramas fara aviz.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns la Guvern și pune la punct, impreuna cu cu premierul Viorica Dancila și cu ministrul Finanțelor, strategia executivului. Totul, dupa ce președintele a suspendat ședința CSAT, iar rectificarea bugetara a ramas fara aviz.

- Liderii coalitiei Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au avut o discutie cu premierul Viorica Dancila despre rectificarea bugetara, urmare a situatiei din CSAT, au declarat surse politice.Citește și: Victor Ponta, dezvaluire INCENDIARA din CEX-ul PSD: Dragnea le-a spus liderilor ca are…

- Cațiva protestatari au incercat sa strice petrecerea de la nunta fiului lui Liviu Dragnea! „Ticaloșilor”, „Mafioților”, „Rușine”, ”Așteptați, un pic penalilor, ați venit la nunta”, au strigat protestatarii.Aproximativ zece protestatari se afla la Palatul Snagov, unde striga mesaje anti-PSD.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au plecat joi de la sediul Guvernului, dupa aproximativ doua ore de discutii cu premierul Viorica Dancila. Potrivit unor surse guvernamentale, presedintii celor doua Camere au discutat, la Palatul…

- Motivul pentru care Klaus Iohannis a chemat-o pe Viorica Dancila la discuții nu este cunoscut, insa de cateva zile, in spațiul public, circula informația ca Guvernul, la cererea liderului PSD Liviu Dragnea, ar intenționa sa dea o ordonanța de urgența pe grațiere și amnistie. Șeful statului ar fi singurul…