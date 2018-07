Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PSD, Adrian Țuțuianu a declarat, marti, ca opțiunea suspendarii președintelui Klaus Iohannis se menține in interiorul PSD. Social democratul face referire la faptul ca foarte multe acte normative sunt contestate la CCR și, in opinia sa, președintele iși exercita drepturile abuziv.

- Suspendarea lui Iohannis, motiv de disputa in coaliție. In timp ce social-democrații cer, in continuare, suspendarea președintelui, partenerii din ALDE incearca sa calmeze spiritele. Liderii PSD invoca faptul ca președintele nu a numit un șef la DIICOT, deși a trecut de avizul CSM, dar și faptul ca…

- Calin Popescu Tariceanu sprijina suspendarea lui Klaus Iohannis. Liderul ALDE și președintele Senatului a declarat ca sustine neconditionat o eventuala decizie a Coalitiei privind demararea procedurii de suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis. Tariceanu nu va fi prezent, luni, la discuțiile…

- In plin scandal privind suspendarea lui Klaus Iohannis, președintele Senatului și-a delegat atribuțiile, forul urmand sa fie condus, in perioada 9-11 iulie de Adrian Țuțuianu, unul dintre cei patru vicepreședinți.Plecarea lui Calin Popescu Tariceanu vine in contextul in care Liviu Dragnea…

- Procurorii reuniti in Adunarea Generala a DIICOT au decis luni sa trimita o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, in care solicita respingerea numirii lui Felix Banila in functia de procuror sef al DIICOT, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit surselor, procurorii de…

- Decizia presedintelui Klaus Iohannis de a refuza revocarea Laurei Codruta Kovesi de la conducerea DNA nu a surprins pe nimeni, a declarat la RFI liderul UDMR, Kelemen Hunor. El a mai spus ca exista lucruri mult mai grave, de exemplu protocoalele cu SRI, care, in opinia sa, sunt neconstitutionale,…