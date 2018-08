Friptură cu legume la cuptor

Se pregateste carnea si se taie legumele in bucati mai mari dupa preferinta. Se formeaza un pat din legume peste care se pun bucatile de carne. Se adauga uleiul in tava peste legume si carnita, apoi se presara condimentele. Se adauga o cana de apa in tava si se introduce tava la cuptor. Din cand in cand se adauga apa si se verifica starea legumelor.… [citeste mai departe]