Stiri pe aceeasi tema

- PSD Dambovita poate aduce la mitingul din Bucuresti peste 20.000 de oameni, dar nu exista atatea mijloace de transport, astfel ca este discutata si varianta organizarii unor mitinguri in resedintele de judet, a declarat, marti, la RFI, vicepresedintele PSD Adrian Tutuianu, liderul filialei Dambioita.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, atenționare cod galben pentru București și alte opt județe din țara.Potrivit ANM, este cod galben de ploi in județele Giurgiu, Dambovița, Ilfov pana la ora 20. Sunt posibile frecvente descarcari electrice, averse ce vor cumula…

- Organizatia PSD Dambovita, condusa de senatorul Adrian Tutuianu, fost ministru al Apararii, acuza ca plangerea penala depusa de Ludovic Orban (PNL) pe numele premierului Viorica Dancila este o „tentativa predictibila de preluare abuziva a puterii de stat” si sustine ca acuzatia adusa este „halucinanta”.

- Eventuala mutare a ambasadei Romaniei in Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, a devenit un instrument in lupta politica interna, iar Liviu Dragnea, principalul susținator al acestei idei, refuza sistematic dialogul, a declarat Fuad Kokaly, ambasadorul palestinian la București, pentru RFI.”Am…

- Organizatia PNL Bucuresti organizeaza duminica la Palatul Parlamentului o conferinta in care va fi prezentat raportul filialei, la un an de la preluarea mandatului de catre noua conducere, un bilant al actualei administratii PSD, dar si un program alternativ de guvernare pentru Capitala.La…

- Cursurile scolare vor fi suspendate vineri integral, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, in judetele Giurgiu, Dambovita, Prahova, Teleorman, Buzau, Dolj, Calarasi, Ilfov, Olt si in municipiul Bucuresti. Si in judetul Ialomita cursurile se vor suspenda, cu exceptia gradinitelor cu program…

- 100 de reprezentanți ai administrației locale din Republica Moldova care au semnat Declarațiile de Unire cu Romania au inceput de duminica seria de consultari cu partidele politice de la București pe tema soluției pentru Republica Moldova. Astfel, primari și consilieri care și-au exprimat dorința de…

- Meterorologii au emis, luni dimineata, avertizari cod galben de polei pentru Bucuresti si sapte judete din sudul tarii, transmite News.ro . Avertizarile sunt in vigoare pana la ora 13.00 in judetele Ialomita, Giurgiu, Teleorman si Calarasi. Pana la ora 11.00, sunt sub avertizare cod galben de polei…