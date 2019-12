Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca acest scor obținut de Klaus Iohannis legitimeaza și Guvernul Orban. Basescu considera ca acest vot va revigora și DNA-ul, iar Viorica Dancila și cei din PSD se pot aștepta la dosare.Citește și: Variante post-turul II: posibile evoluții pe scena politica…

- Traian Basescu are un mesaj pentru alegatori în ziua în care românii merg la vot la turul al doilea al alegerilor prezidentiale: „Daca azi nu votezi, în urmatorii cinci ani sa taci din gura”. El atarge atentia ca fiecare român are raspunderea…

- Fostul președinte Traian Basescu are un mesaj pentru alegatori: „Daca azi nu votezi, in urmatorii cinci ani sa taci din gura". Totodata, el dezvaluie și cum va vota astazi. "Daca azi nu votezi, in urmatorii 5 ani sa taci din gura! Daca azi nu votezi inseamna ca n-ai inteles nici faptul…

- Traian Basescu a fost intrebat de Victor Ciutacu daca i s-ar fi parut umilitor sa aiba o dezbatere cu Viorica Dancila pentru alegerile prezidențiale. Iata raspunsul fostului președinte: ”Nu. (n.r nu i s-ar fi parut umilitor) Nu pentru ca in primul rand e mai buna decat i s-a lasat imaginea.…

- Klaus Iohannis a vorbit in cadrul unei dezbateri despre taierile de paduri din Romania, dar și despre crimele recente din acest domeniu.Citește și: Viorica Dancila, lecție publica pentru Traian Basescu și Klaus Iohannis! Iși ia mainile de pe justiție: 'Nu trebuie sa-mi spun parerile despre…

- Vicepresedintele USR, deputatul Iulian Bulai, l-a felicitat pe presedintele Klaus Iohannis pentru rezultatul obtinut si a precizat ca asteapta "cu interes" dezbaterea cu Viorica Dancila.Citește și: Au inviat baronii PSD: Viorica Dancila a defilat in fiefurile roșii. Detaliul care echilibreaza…

- Vicepreședintele ANAF, Daniel Mihail Tudor, coordonator al activitaților de inspecție fiscala și antifrauda fiscala, a participat la reuniunea conducatorilor administrațiilor fiscale din statele membre UE intitulata "TADEUS - Tax administration European Union Summit", care avut loc la Helsinki (Finlanda),…

- Viorica Dancila, președintele PSD, a criticat, luni, partidele de Opoziție despre care a spus ca au incercat sa condiționeze semnarea pactului pentru bunastarea romanilor de demisia Guvernului și de alegeri anticipate. Președintele PSD a precizat ca a transmis „pactul pentru bunastarea romanilor” tuturor…