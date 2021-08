Adrian Țuțu a filmat videoclipul piesei “Merg pe mare” în Grecia Primul caștigator de la “Romanii au talent” revine in atenția fanilor cu o noua piesa și un nou videoclip. Melodia se numește “Merg pe mare” și Adrian Țuțu a povestit ce a mai facut in utima perioada și cum au decurs filmarile pentru acest proiect. Tanarul de 29 de ani este zilele acestea carantinat pentru ca fost in Grecia la filmarile videoclipului și aceasta a fost declarata zona roșie in timp ce se afla acolo și nu era vaccinat. “Pana sa ma intalnesc cu prietenul meu Vasilis care deținea majoritatea yacht-urilor din Thasos era sa fim izolați 9 ore pe un vas de croaziera pe care ne-am urcat.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Multi romani care aveau rezervari pentru vacante in Grecia, Turcia si in sudul Italiei si-au schimbat deja planurile din cauza incendiilor care parjolesc suprafete tot mai intinse, inclusiv in zonele turistice. Fie si-au anulat rezervarile, fie au ales alte destinatii.

- Telespectatorii Antena 1 au toate motivele din toamna se se uite la televizor. In mai, anul curent, oficialii postului anunțau demararea filmarilor la noul sezon de „Asia Express”. Filmat integral in Turcia, Georgia, Azerbaidjan și Israel, noul sezon va duce aventurile celor 9 echipe pe „Drumul Imparatilor”.…

- Cei mai multi vizitatori straini din UE in Bulgaria au venit in iunie 2021 din Romania (46,7%), Germania (12,9%), Polonia (10%) si Grecia (6,7%), a anuntat Institutul National de Statistica de la Sofia, transmite Novinite, potrivit Agerpres. Turistii din UE au reprezentat 49,2% din totalul sosirilor…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) avertizeaza asupra faptului ca au aparut site-uri care pot colecta date personale și informații financiare de la turiștii romani care completeaza formularul solicitat la intrarea in Grecia. Utilizați doar portalurile oficiale,…

- MAE informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Grecia ca autoritațile locale au emis o prognoza meteorologica cu privire la temperaturile ridicate, de pana la 40 de grade Celsius, care vor dura pana vineri, scrie Mediafax. Ministerul Afacerilor…

- Fermecatoarea solista a revenit in atenția fanilor sai cu un nou videoclip filmat tocmai in Grecia. Ellie White a profitat de vacanța cu familia și a filmat pentru “Hoț de dragoste”, noul ei single de care speram sa te indragostești vara asta. Filmarile pentru noul videoclip Ellie White au durat 2 zile…

- Romanii au plecat in concediu pe insulele grecesti, dar concediul lor a inceput cu nervi. De ce? Din cauza cozilor kilometrice de la granite. In weekend, oamenii au așteptat ore intregi in vama pentru a-și petrece vacanța pe litoralul elen. Chiar și astazi, ceva mai devreme, oamenii au așteptat blocați…

- Viața lui Valentin Dinu s-a schimbat complet dupa participarea la „Romanii au talent” in anul 2011. Nu mai lucreaza la o spalatorie auto, acum e artist și a bifat un adevarat succes alaturi de Theo Rose, celebra cantareața. „Eu lucrez la o spalatorie auto, in Ploiești, și cu asta ma ocup. In seara asta…