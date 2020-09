Adrian Todoran, candidat la Primaria Baia Mare: Din birou, nu poti sti ce vor oamenii. Doar stand fata in fata cu acestia afli cu adevarat nevoile lor si le intelegi nemultumirile! Adrian Todoran, candidat la Primaria Baia Mare, pe listele PMP, a demonstrat ca poate atat in calitate de deputat cat și in calitate de candidat la Primaria Baia Mare. Energia, entuziasmul și tenacitatea sunt cateva din atuurile care-l caracterizeaza. Acum, aflat in campanie electoral bate orașul in lung și lat, deoarece pentru el realitatea e importanta sa o culegi din teren . A poposit in cartierul Griviței. “Echipa…