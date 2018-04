„Consiliul Local Municipal Arad are obligația de a rezolva de urgența problema amplasarii monumentului Marii Uniri la Arad, avand in vedere faptul ca termenul limita pentru adoptarea unei decizii este 16 aprilie 2018, in caz contrar Ministerul Culturii urmand sa stabileasca un alt oraș in care va fi amplasat acest monument. De altfel, chiar vineri, primarul Falca a primit o noua adresa din partea ministrului George Ivașcu, in care se specifica clar ca trebuie sa adoptam de urgența o soluție privind locația, mai ales ca Ministerul Culturii a solicitat sculptorului sa transporte lucrarea la Arad.…