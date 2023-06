Adrian Titieni a implinit 60 de ani! Popular actor de teatru și film, cu o lunga și prodigioasa cariera, recompensat cu Premiul Gopo pentru ”cel mai bun actor” (2012), artistul școlit de Mircea Albulescu a incercat o polivalența de meserii pe langa actorie. A fost director de fundație și studio cinematografic, realizator in cadrul Departamentului Educație Știința al TVR, organizator de festivaluri cinematografice, rector UNTC și profesor universitar doctor. Meserii de pe urma carora, dupa cum spune, a caștigat ceva: ”Nu am dus lipsa banilor insa, in același timp, pot spune ca nu sunt”. Intr-o…