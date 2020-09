Stiri pe aceeasi tema

- Va prezentam rezultatele Alegerilor Locale din 27.09.2020, pentru Consiliul Local Ploiesti, dupa numaratoarea oficiala a voturilor si repartizarea mandatelor: Candidat Voturi Mandate faza 1 Mandate faza 2 Mandate total PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 27553 13 0 13 ALIANȚA PENTRU PRAHOVA 11297 5 0 5…

- Mirel Halalai (PSD) mai caștiga un mandat la conducerea Primariei Teiuș, iar in Consiliul Local intra cinci partide, cele mai multe mandate revenind social-democraților. Sunt date centralizate de AEP, dupa voturile inregistrate in cele 7 secții de vot din oraș. TEIUȘ 2.921 voturi valabil exprimate /…

- La Aiud in urma alegerilor de ieri, 27 septembrie 2020, repartizarea mandatelor pentru cele 19 locuri din Consiliul Local va fi urmatoarea: 7 mandate vor fi repartizate pentru PNL 4 pentru USR-PLUS 4 pentru PSD 3 pentru UDMR 1 pentru ALDE Practic, in Consiliul Local, vor intra 5 partide. Repartizarea…

- Ziarul Unirea Alegeri locale 2020, in Alba: Aproape TOATE mandatele de consilier local de la Ciugud, CAȘTIGATE de PNL Repartizarea mandatelor de consilieri locali in comuna Ciugud, in urma alegerilor locale 2020 In comuna Ciugud, din cei 13 consilieri locali, 10 mandate vor fi repartizate pentru PNL,…

- In orașul Cugir, din cei 19 consilieri locali, 10 mandate vor fi repartizate pentru PNL, 5 pentru PSD și 4 pentru USR-PLUS. Practic, in Consiliul Local, vor intra doar 3 partide. Repartizarea mandatelor de consilieri este potrivit datelor provizorii. Astfel, cele trei partide cu planuri și promisiuni…

- Ieri, 16 septembrie 2020, in jurul orei 16.30, polițiștii de siguranța publica din Cugir l-au depistat pe un barbat de 40 de ani, din comuna Saliștea, in timp ce conducea un autoturism cu numar fals de inmatriculare, pe raza comunei, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Primarul Orașului Cugir și Ofițerul de Stare Civila i-au așteptat astazi pe viitori miri in fața Primariei, intr-un cadru amenajat special din care nu au lipsit insemnele oficiale, florile, covorul roșu. Ba mai mult, oficialitațile au incercat sa „aduca” unul din simbolurile Cugirului, Turnul de Apa,…

- Dragi locuitori ai orașului Baia de Arieș, A venit, din nou, vremea sa mergem la vot pentru a hotari, impreuna, soarta orasului noastru in urmatorii 4 ani. Pentru Baia de Aries, acest vot garanteaza ca toate lucrurile bune pe care le-am facut, uniți in dorința unui trai mai bun, vor continua. Știu și…