Adrian Tanase, BVB: Lumea prefera depozitele bancare datorita confortului. Trebuie sa facem un declic, sa stim ca pietele de capital ofera randamente superioare

- Cincisprezece miliarde de euro stau in depozite overnight in Romania, ceea ce arata clar faptul ca lumea prefera depozitele bancare datorita confortului pe care il ofera acestea, dar trebuie sa intelegem ca pietele de capital, respectiv Bursa de Valori Bucuresti, produc pe termen lung randamente superioare,…

- Alro Slatina (ALR), singurul producator de aluminiu primar si de aliaje din Romania, a confirmat astazi ca a angajat consultanti pentru a imbunatati lichiditatea si performanta actiunilor, analiza care poate duce sau nu la o tranzactie pe pietele de capital. Ziarul Financiar a scris marti,…

- Israelul are nevoie de Romania, iar gestul diplomatic al țarii noastre legat de mutarea capitalei la Ierusalim este un gest care in politica normala se platește greu. Prin urmare, faptul ca acest gest și aceasta relație cu Israelul au fost asumate de oameni precum Liviu Dragnea, in termeni atat de…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB), cea mai importanta institutie a pietei locale de capital, a lansat in parteneriat cu Banca Transilvania, KPMG si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Ghidul Investitorilor Straini care isi propune sa promoveze Romania ca destinatie de investitii.…

- Romania se afla pe radarul investitorilor straini datorita performantelor pe care piata de capital le obtine la nivel european, se arata intr-un comunicat de presa al Bursei de Valori Bucuresti (BVB)..

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune un interviu acordat de omul de afaceri Ion Țiriac pentru Digi24 pe teme de interes pentru Romania, precum problematica corupției, dar și a prioritaților pe care ar trebui sa le aiba țara noastra.Digi24: "Romania nu e o tara corupta.…

- Reducerea contributiilor afecteaza, de peste ani, pensia generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, sustine vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Andreea Pipernea. "În…

- In cel mai recent raport de tara privind evolutia economica a Romaniei, Comisia Europeana (CE) a criticat reducerea contributiei virate Pilonului II de pensii administrate privat, avertizand ca aceasta masura va pune probleme suplimentare sistemului de pensii, a anuntat luni Asociatia pentru Pensiile…