Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat 5.000 de noi investitori numai in ultimul trimestru la acestui an, ceea ce reprezinta o crestere de 8%, a afirmat miercuri Adrian Tanase, director general al BVB, la o dezbatere online, mentionand ca la ora actuala pe bursa exista un context pozitiv "pe toate fronturile". "Avem un context pe bursa, iar contextul este unul pozitiv pe toate fronturile, avem performanta foarte buna inregistrata in ultimul an si 'year to date': aproape de 20% din indicele BET si 40% 'year on year'. Avem o crestere a numarului de investitori cu investitii…