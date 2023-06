Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Șut (24 de ani), „inchizatorul” titular al vicecampioanei FCSB, are o oferta din MLS. Adrian Șut a fost indispensabil sezonul trecut in garnitura celor de la FCSB. Indiferent ca pe banca a fost Petrea, Dica, Pintilii sau Charalambous, mijlocașul adus de la Clinceni a fost de neclintit. Adrian…

- Tehnicianul englez Steven Gerrard ia in calcul o oferta pentru a deveni antrenor al clubului saudit Al-Ettifaq. CITESTE SI Deși nu face aproape nimic pentru sport, Nicușor Dan se lauda cu realizarile altra: Bucureștiul a devenit un punct important pe harta marilor intreceri sportive 14:41 34…

- Lionel Messi (35 de ani) a semnat cu Inter Miami și a starnit nebunia in Statele Unite ale Americii. Argentinianul ar putea debuta la noua echipa pe 21 iulie, impotriva lui Cruz Azul, intr-un meci din ediția inaugurala a Cupei Ligii, o competiție la care participa echipe din MLS și Mexic. ...

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi a refuzat un contract profitabil in Arabia Saudita si a semnat cu echipa americana Inter Miami dupa despartirea de campioana Frantei, Paris Saint-Germain. Messi mai avea varianta sa se intoarca la FC Barcelona, clubul la care a cunoscut consacrarea, dar i-a fost…

- Lionel Messi va juca la Inter Miami. Fotbalistul argentinian va refuza un contract profitabil in Arabia Saudita si va semna cu echipa americana, dupa despartirea de campioana Frantei, Paris Saint-Germain, informeaza miercuri BBC, potrivit Agerpres.

- David Beckham da lovitura dupa lovitura in acest mercato. Fostul star al lui Manchester United, Real Madrid si AC Milan l-a convins pe Lionel Messi sa semneze cu Inter Miami, dar nu se opreste aici. Sergio Busquets, Jordi Alba și Luis Suarez, fosti colegi cu Leo Messi la FC Barcelona, l-ar urma pe starul…

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi va refuza un contract profitabil in Arabia Saudita si va semna cu echipa americana Inter Miami dupa despartirea de campioana Frantei, Paris Saint-Germain, informeaza miercuri BBC, citat de Reuters.

- Dorit in trecut de Gigi Becali, George Puscas refuza sa vina in Liga 1. Atacantul care are o cota de piata de 3 milioane de euro abia asteapta sa joace cu Genoa in Serie A. Spera sa ii calce pe urme lui Adi Mutu atat pe prima scena a fotbalului italian, cat si la echipa […] The post George Puscas refuza…