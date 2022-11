Stiri pe aceeasi tema

- Copiii lui Adrian Stroe, cuțitul de aur din echipa lui chef Catalin Scarlatescu, au facut show total in bucatarie. Micuții au venit in semifinala sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 29 noiembrie 2022, pentru a-l incuraja pe tatal lor.

- Alexandru Popa, un antrenor de fotbal si preparator fizic din Iasi, explica ce trebuie sa faci pentru a alege antrenorul potrivit pentru copilul tau. Alexandru Popa este antrenor de fotbal in cadrul Academiei 82 din Iasi, dar si preparator fizic. Acesta a explicat, intr-un interviu pentru DC NEWS, ce…

- La momentul spargerii in casa se aflau sotia afaceristului si unul dintre copiii afaceristului. Hotii i-au legat, atat pe femeie, cat și pe copil și i-au cerut femeii sai dea toți banii pe care ii avea la acel moment in casa. Sub amenintare, femeia le-a spus talharilor 30.000 de lei.La un moment dat,…

- Micuții de la Gradinița cu Program Prelungit ”Degețica” din Cluj-Napoca au amenajat ca in povești curtea cu ”dovleci veseli”. Copiii au realizat picturi pe dovleci și apoi i-au aranjat in curte ca intr-un basm.Intr-o atmosfera de sarbatoare, preșcolarii de la toate cele patru locații ale gradiniței…

- O mama și cei doi copii ai sai, diagnosticați cu probleme grave de sanatate, sunt somați sa plateasca reparațiile mașinii care l-a ucis pe tatal celor doi. Este vorba de o mașina care aparține unei structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. Femeia nu știe cum o sa faca rost de bani și, de cand a…

- In ediția din aceasta seara, 31 octombrie, chef Catalin Scarlatescu a folosit amuleta și a adus in competiție patru concurenți noi. Toți au fost șocați de alegerea juratului de la Chefi la cuțite. Iata care sunt concurenții care s-au reintors in show-ul culinar!

- Povestea tragica a unei familii din Canada a ajuns in presa din toata lumea. Dupa ce medicii au diagnosticat trei dintre cei patru copii cu retinita pigmentara, doi soti canadieni au decis sa plece in jurul lumii si sa-i faca sa se simta „norocosi”, in ciuda problemelor. Copiii iși vor pierde vederea…

- Dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro, rezulta faptul ca doar 1 din 3 parinti isi va trimite copiii la scoala cu haine si incaltaminte noi anul acesta, potrivit Agerpres. Conform datelor obtinute in cadrul sondajului, cei mai multi dintre respondenti (33,23%)…