Stiri pe aceeasi tema

- Emisiile globale de dioxid de carbon vor atinge o valoare estimata de 2,6 gigatone, cel mai mic nivel inregistrat in ultimii 10 ani, scrie Digi24.ro. Potrivit datelor AIE, pana la mijlocul lunii aprilie, tarile in care s-au impus masuri stricte de izolare sociala, au cunoscut o scadere de…

- Apple a decis sa amane cu aproximativ o luna lansarea productiei noilor iPhone-uri 5G care vor fi prezentate in acest an, din cauza pandemiei de coroanvirus care a provocat scaderea cererii si a perturbat activitatile fabricilor din Asia, potrivit unor surse citate de publicatia Wall Street Journal,…

- Un sondaj CURS realizat in prima saptamana din luna aprilie arata ca majoritatea romanilor sunt de parere ca epidemia de coronavirus a fost gestionata prost de autoritati. Cu toate acestea, masurile si recomandarile autoritatilor sunt aprobate de romani. Raed Arafat este considerat personajul pozitiv…

- Vorbim despre freelanceri. Artiștii independenți, cei care lucrau pe PFA sau pe drepturi de autor, sau alte forme independente de activitate, precum și cluburile sportive, pot beneficia de un ajutor de 4.000 de lei din bugetul statului, care va fi impozitat. Venitul net va ajunge la aproximativ 2.300…

- Epidemia de Coronavirus ce a adus starea de urgenta decretata la nivelul Romaniei si masurile restrictive pot crea confuzie in randul cetatenilor. In acest context, pentru a veni in intampinarea nevoilor de informatii corecte si concrete a constantenilor, ZIUA de Constanta a demarat un amplu demers…

- Epidemia de Coronavirus ce a adus starea de urgenta decretata la nivelul Romaniei si masurile restrictive pot crea confuzie in randul cetatenilor. In acest context, pentru a veni in intampinarea nevoilor de informatii corecte si concrete a constantenilor, ZIUA de Constanta a demarat un amplu demers…

- HOROSCOP BERBEC. Sunt schimbari masive și rapide. HOROSCOP TAUR. Fertilitate și belșug, pentru taurii care stau acasa. HOROSCOP GEMENI. Sunt sfatuiți sa iși consolideze poziția. Nu bat cu pumnul in masa, trebuie sa ia masuri. HOROSCOP MARTIE 2020 MIHAI VOROPCHIEVICI. Runele au…

- Marja de creștere a prețurilor proprietaților rezidențiale din Romania s-a situat, in ultimul trimestru din 2019, la 2,9%, dupa un plus de 3,2% in cele trei luni anterioare.Comparativ cu perioada similara din 2018, nivelul actual al prețurilor este cu 7,4% mai mare; spre comparație, in T4…