- Medicul Adrian Streinu Cercel a explicat, duminica, intr-o conferinta de presa in cadrul Maratonului vaccinarii de la Bucuresti, ca, potrivit calculelor, numarul pacienților cu COVID-19 va continua sa creasca in urmatoarea perioada, informeaza News.ro . Adrian Streinu Cercel a precizat ca, pentru a…

- Spitalele de pediatrie din București sunt pline de copii infectați cu noul coronavirus. Doctorii au ajuns in situația in care trebuie sa decida cine are prioritate la internare, a declarat, joi seara, la Digi24, medicul Mihai Craiu. El a ținut sa precizeze ca parinții copiilor care au COVID nu sunt…

