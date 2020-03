Stiri pe aceeasi tema

- Prof. dr. Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Bucuresti, a declarat sambata, in cadrul emisiunii „Marius Tuca Show”, ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa se implice in mod direct in gestionarea situatiei provocate de epidemia de Covid-19 prin convocarea…

- Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș din București, primul spital din Romania care a tratat pacienți infectați cu coronavirus, a declarat, in emisiunea lui Mihai Gadea de la Antena 3, ca "Dupa ce se termina bolașnița asta, pandemia, or sa vina alții sa ne traga…

- Spirtul medicinal nu are efect biocid si nu distruge coronavirusul, este doar “un mit”, chiar daca romanii au golit, in ultima perioada, rafurile cu spirt din farmacii si supermarketuri, iar acesta este momentan de negasit, declara Adrian Marinescu, medic primar la Institutul de Boli Infectioase Matei…

- Intrebat cum se simte, barbatul de 71 de ani a declarat pentru Il Resto del Carlino Rimini ca nu mai are febra. "Medicii trebuie sa va spuna exact, dar cu toate acestea nu mai am febra", a spus el.Barbatul le-a mentionat jurnalistilor ca in Romania nu a mers in Bucuresti, ci la Craiova, dar ca nu…

- Conform presei din Italia, un barbat de 71 de ani, italian casatorit cu o romanca, a fost confirmat cu coronavirus, la Rimini. Barbatul a fost recent in Romania și s-a intors in Italia, unde este internat in prezent.Barbatul ar fi fost chiar in weekendul trecut in Romania.Batranul este insurat cu o…

- În cazul în care nu respecta regulile, cei vizați sunt pasibili de pedeapsa, a declarat, duminica, managerul Institutului „Matei Bals”, Adrian Streinu Cercel. „Noi încercam sa stabilim contactii si pe urma, daca nu au respectat (n.red. recomandarile), sunt pasibili…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie a declarat luni, la finalul ședinței Comitetului interministerial pentru monitorizarea si managementul potentialelor infectii cu noul coronavirus, ca boala nou aparuta in China, „chiar daca nu a fost declarata urgența de sanatate publica…

- Victor Costache a cerut specialistilor in sanatate publica un plan de actiune pentru a preveni posibilitatea ca noul tip de coronavirus din China, care a ucis pana acum 9 oameni, sa ajunga și in tara noastra. Autoritațile intentioneaza sa cumpere camere cu termoviziune, ce identifica persoanele care…