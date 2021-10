Adrian Streinu-Cercel estimează o rată de infectare de 1 la 10: Rezultatele restricţiilor se văd după şase săptămâni „La rata de transmitere pe care o cunoastem in momentul de fața ne asteptam ca numarul pacientilor sa creasca. Daca pentru tulpina din Wuhan aveam o rata de transmitere de 1 la 3, in momentul de fata este de 1 spre 10. In spatele fiecarei persoane cu un test la nivelul exudatului nazo-faringian pozitiv, avem inca 8 sau 10 persoane in spate asimptomatice si de care nu se stie. Rezultatele restrictiilor se vad dupa sase saptamani. Si este usor de calculat, pentru ca luati in calcul o incubatie de circa 14 zile, la aceasta incubatie de 14 zile se mai pune, de obicei, inca o saptamana, deci inseamna… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei de Sanatate din Senat: „Avem nevoie de ajutor din strainatate. Nu mai suntem suficient de multi doctori si cadre medicale” Presedintele Comisiei de Sanatate din Senat: „Avem nevoie de ajutor din strainatate. Nu mai suntem suficient de multi doctori si cadre medicale” Presedintele…

- Medicul Adrian Streinu Cercel a declarat, duminica, ca medicii se asteapta la o creștere a numarului de infectari cu SARS CoV-2. Medicul a mai spus ca rezultatele restrictiilor care vor intra in vigoare de luni se vor vedea abia dupa sase saptamani. „Din pacate, la rata de transmitere pe care o cunoastem,…

- Adrian Streinu-Cercel, presedintele Comisiei de sanatate din Senat, le-a transmis, duminica, romanilor sa inteleaga faptul ca Romania a ajuns in situatia in care are nevoie de ajutor din strainatate pentru a putea face fata pandemiei. Acesta a subliniat importanta vaccinarii si folosirea mastii intr-un…

- Medicul Adrian Streinu Cercel a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa in cadrul Maratonului vaccinarii de la Bucuresti, ca medicii se asteapta ca numarul oamenilor infectati cu SARS CoV-2 sa creasca in perioada urmatoare si a subliniat ca rezultatele restrictiilor care vor intra in vigoare…

- Doctorul Adrian Streinu Cercel a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa in cadrul Maratonului vaccinarii de la Bucuresti, ca medicii se asteapta ca numarul oamenilor infectati cu noul coronavirus sa creasca. ”Din pacate, la rata de transmitere pe care o cunoastem, in momentul de fata, noi ne…

- Gafa de proporții „pandemice” a vicepreședintelui Senatului, Alina Gorghiu: „daca mori, o faci pe sanatatea ta” Gafa de proporții „pandemice” a vicepreședintelui Senatului, Alina Gorghiu: „daca mori, o faci pe sanatatea ta” O postare pe Facebook a vicepreședintelui Senatului, Alina Gorghiu, de vineri,…

- Activitațile Jandarmeriei Suceava au continuat in data de 18 octombrie, in acest sens, un numar de 30 efective de jandarmi fiind angrenate in 15 de acțiuni independente pe linia SARS-Cov 2. Rezultatele acestor misiuni de prevenție s-au materializat prin verificarea/legitimarea a 72 de persoane aflate…

- Rata de infectare cu SARS-COV-2 in Capitala a inregistrat o creștere uluitoare in doar doua saptamani. Marți, 5 octombrie, potrivit datelor anunțate de Direcția de Sanatate Publica (DSP), incidența in București a ajuns la 10,31 la mia de locuitori. Reamintim ca in 30 septembrie incidența a depașit 6…