- Serviciul Autoritate Tutelara din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala Constanta se muta pe strada Malinului, nr. 4, incepand cu data de 28 septembrie 2020.Anuntul a fost facut de Primaria Constanta:Atentie, constanteni De pe 28 septembrie 2020, Serviciul Autoritate Tutelara din cadrul Directiei…

- In condițiile in care sute de mii de persoane calatoresc zilnic cu metroul, in doua magazine Fornetti, deschise de curand la metroul din centrul Bucureștiului, respectiv Piața Unirii și Piața Victoriei, angajatii nu purtau masca corespunzator sau unii chiar nu o aveau deloc. Angajații vand produsele…

- Adrian Streinu Cercel a vorbit la Antena 3 despre diferenta dintre simptomele in cazul gripei si cele in cazul infectarii cu SARS CoV-2. Astfel, virozele respiratorii de sezon trebuie luate in calcul in context epidemiologic. ''Fiecare trebuie sa fie responsabil pentru el insusi si respectiv…

- Anunțul a fost facut de premierul Sophie Wilmes, care susține ca prefera sa nemulțumeasca oamenii acum, preventiv, decat sa regrete toata lumea mai tarziu, daca situația devine incontrolabila.

- Mastile ar trebui purtate chiar si acasa, a recomandat responsabilul pentru sanatate din regiunea Madrid, in contextul in care Spania a inregistrat o creștere foarte mare a numarului de cazuri noi de coronavirus.

- "Vom muri pe capete, din cauza incostientei. Doar voi ne puteti ajuta! Fiti responsabil. Masca, distantare si spalatul riguros al mainilor. Incercam sa limitam si noi ceva?!", este mesajul medicului de la spitalul din Carei, citat de Presa SM. Medicul Alexandru Sava a tras un semnal de alarma…

- Prezentatoarea Pro TV, Andreea Esca, a vorbit, luni, la postul unde lucreaza, despre ce a avut de invațat dupa ce s-a imbolnavit de COVID și are un mesaj pentru romani."Niciodata nu am judecat. Nu am subestimat un medic. mama mea a fost asistenta medicala. Aș spune ca am invțat mai multe despre…

- Doar cu ajutorul purtarii maștii de protecție, cu pastrarea distanței fizice și cu respectarea celorlalte masuri impuse de autoritați vom putea trece cu bine de aceasta perioada, atrage atenția profesorul Streinu Cercel. Masca de protecție are efect in primele 2-4 ore de la aplicarea ei, ea trebuie…