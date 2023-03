Adrian Streinu-Cercel : “Adicția de droguri trebuie în primul rând prevenită”. Consumul de droguri printre tineri este in creștere alarmanta, varsta de incepere fiind doar de 13 ani. Romania dispune de numai 1600 de locuri de tratament, puține fiind destinate adolescenților. Potrivit ultimelor date furnizate de catre Agenția Naționala Antidrog și prezentate de Președintele Comisiei de Sanatate, dr. Adrian Streinu-Cercel, in cadrul unei dezbateri privind combaterea consumului de droguri in școli, peste 28% dintre tineri consuma canabis și substanțe psiho-active, așa numitele ”legale”. „Este cat se poate de clar ca trebuie intervenit in forța in aceasta problema, mai ales… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

