Adrian Stângă şi-a dat demisia din PSD în semn de protest Un vicepreședinte al PSD Oradea, Adrian Stanga, a demisionat din funcție dupa ce Gabriel Oprea a fost numit vicepreședinte PSD cu drept de vot in CEX: "Reformarea partidului trebuie sa inceapa de la membrii simpli ai partidului care nu trebuie sa accepte aceste derapaje de la statutul PSD”. Potrivit unei postari pe pagina sa de Facebook, Adrian Stanga a scris ca reformarea partidului trebuie sa inceapa de la membrii simpli care nu trebuie sa accepte derapaje de la statutul PSD. Cum a ajuns Gabriel Oprea vicepresedinte PSD fara stirea pesedistilor "Avand in vedere faptul ca intotdeauna… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

