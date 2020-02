Adrian Sina lanseaza o super colaborare cu Ruby: “Prieteni buni”!

Stiri pe aceeasi tema

- Artistul brazilian Alok și-a unit forțele cu producatorul lituanian Dynoro și impreuna au creat un single memorabil: „On & On”. Cu o voce patrunzatoare masculina și o linie de bas care ofera forța, „On & On” este o piesa care se va auzi cu siguranța pe ringurile de dans. Anul 2019 i-a adus lui Alok…

- 4Magic e o trupa de patru fete super-talentate din Bulgaria cu patru voci pe masura și este prima trupa care a caștigat “X Factor” Bulgaria, in sezonul al 5-lea. Imediat dupa remarcabila lor participare in cadrul show-ului, au și primit un contract pentru un album și impresariere de la cea mai mare…

- Lino Golden si Mario Fresh incheie anul cu o super colaborare. Cei doi lanseaza „Paharele”, un single fun, pentru cei care iubesc petrecerile si care viseaza deja la vara. O coproductie Cat Music si Golden Boy Society, versurile piesei sunt scrise de catre Lino Golden, Alex Velea si Rashid, muzica este…

- Dragostea lui Alin Dimitriu pentru muzica a inceput de cand era copil, incepand sa studieze pianul la scoala de la varsta de 6 ani. Mai mult decat atat, interactiunea lui cu muzica nu se limita la pragul scolii; de la aceeasi varsta incepuse sa mearga la concertele si repetitiile tatalui sau de la Teatrul…

- 3 Sud Est incheie anul „Epic” cu o noua piesa. Single-ul ce poarta si numele urmatorului album este compus de catre Laurentiu Duta si Viorel Sipos, iar de productie s-a ocupat Laurentiu Duta. „Epic” este o melodie despre cel mai puternic si frumos sentiment din lume: iubirea, care invinge indiferent…

- Dora Gaitanovici, tanara artista care a cucerit sute de mii de inimi in cadrul concursului Vocea Romaniei, lanseaza prima ei piesa, o colaborare cu What’s UP. „Eu te las” este titlul melodiei compuse de catre Dora impreuna cu Irina Rimes, dar si alaturi de What’s UP si Georgian Idriceanu. Asculta/Descarca…

- Manuel Riva, unul dintre cei mai in voga DJ si producatori muzicali, revine in atentia noastra cu cel mai nou single al sau, “Longest Road”, o colaborare cu Robert Konstantin. Piesa este un dance electro cu ritm antrenant si versuri puternice. Manuel Riva este, in momentul de fata, unul dintre cei mai…

- Iordan lanseaza prima piesa din cariera alaturi de Ioana Ignat, artista ce a cucerit publicul cu hituri precum „Nu ma uita”, „In Palma Ta” sau „Doar pe a ta” (alaturi de Edward Sanda). Cu versuri ce ți se intiparesc in minte și un mix de elemente dance pop, „Ești Stare" este compusa de catre cei […]…