Adrian și Alina Nartea, noi detalii despre al doilea copil Actorul Adrian Nartea (38 de ani), protagonistul serialului Vlad, și partenera lui de viața, modelul și make-up artista Alina Ferinceac vor deveni parinți pentru a doua oara. Cuplul mai are o fetița, Mara, in varsta de 3 ani, careia ii vor oferi o sora. Pentru a doua lor fiica, perechea a ales numele Petra. Adrian și Alina Nartea, noi detalii despre al doilea copil In luna februarie a anului acesta, Alina și Adrian au aniversat 10 ani de relație. Recent, invitați in platoul emisiunii Vorbește Lumea, cuplul a oferit noi detalii despre sarcina. „Nu prea am fost cu pofte. Daca mi-a fost pofta, de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

