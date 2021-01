Adrian Sărmășan cere aproape un milion euro pe domeniul său. Solistul mai vinde și… un munte Solistul Adrian Sarmașan iși scoate la vanzare munca sa din ultimii 15 ani, imensa proprietate situata pe Valea Arișeului pe care dorea sa o transforme intr-un nou hotel, și, totodata, casa sa din interiorul aceleiași moșii. In total trei cladiri pe un teren de 1,5 hectare, inconjurat de sute de tone de piatra, sub forma de ziduri inalte de trei metri și lungi de aproape un kilometru. Situata in inima Țarii Moților proprietatea este parca rupta din Rai, cuprinde o curte terasa verde, o cabana de vacanța, un atelier de sculptura, o gradina botanica, bucatorii de vara și un hotel in stil medieval,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

