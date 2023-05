Stiri pe aceeasi tema

- Orice treaba se platește! Tj Miles știe mai bine ca oricine acest lucru, iar iubitul Franciscai ii rasplatește pe cei ce muncesc pentru el. Paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au surprins imagini cu el și au imortalizat intreaga sa ”aventura".

- Victor Becali nu are liniște nici atunci cand se afla in oraș, iar omul de afaceri prefera sa-și rezolve toate problemele in public. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe Victor Becali in timp ce avea o discuție aprinsa.

- Ce placeri vinovate are Mihaela Buzarnescu! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe sportiva in ipostaze rare, zilele trecute, la una dintre petrecerile care au avut loc intr-unul dintre cluburile de fițe de la malul marii.

- Cand apare ea, se oprește strada! Bianca Dragușanu le-a dat șah mat la mare! Acum aveți dovada clara ca vedeta este apreciata și iubita de fanii ei de peste tot, iar noi va vom arata imagini de senzație cu ea. Spunem asta pentru ca paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania,…

- Marian Mexicanu este unul dintre cei mai cunoscuți și indragiți acordioniști din țara noastra care, de-a lungul anilor, a reușit sa caștige admirația multor persoane. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele lui și au filmat ce a facut acordeonistul…

- Avem imagini rare și de senzație cu Sorana Cirstea, asta dupa ce paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o pe aceasta in ipostaze cu adevarat rare. Frumoasa tenismena și-a scos bijuteria pe patru roți la plimbare, iar paparazzii noștri…

- Toto Dumitrescu este atent cu iubita lui și o insoțește peste tot! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini cu cei doi in timp ce se aflau la shopping, iar actorul i-a dat cele mai bune sfaturi partenerei sale. Iata dovada ca este barbat model in relație!

- Fostele iubiri, pentru unii, nu sunt doar amintiri! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe faza și au surprins-o pe Oana Marica in compania unor prieteni, printre care și fostul ei iubit, Renert Gad. Cum l-a provocat frumoasa șatena pe medicul estetician.…