Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu si-a deschis primele magazine in anul 2009, in Bucuresti, ulterior si la Constanta, Alba-Iulia, Timisoara, Iasi, Cluj-Napoca si Suceava. Magazinele nu au prezentat insa interes, iar firma Mihaelei Radulescu a inregistrat o pierdere de 1,5 milioane de euro intre anii 2009-2017.…

- Mii de persoane protesteaza miercuri seara in Sibiu, Cluj, Timisoara si Iasi impotriva modificarilor adoptate la Codul de procedura penala, scandand lozinci impotriva Guvernului si a PSD. Si in Bucuresti, peste 4.000 de oameni protesteaza in Piata Victoriei. *** Aproape 4.000 protestatari marsaluiesc…

- Potrivit datelor publicate de portalul Imobiliare.ro. prețul apartamentelor din Brasov au crescut, in luna mai, in medie, cu 0,5%. Tendinta de crestere a fost resimtita atat pe piata veche, cat si pe cea noua. Per ansamblu, preturile au consemnat o crestere de 0,5%, de la 1.043 la 1.048 euro/mp util.…

- Circa 100 de tineri au donat sânge la o caravana mobila amplasata pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca pentru a primi un bilet gratuit de o zi la festivalurile Untold sau Neversea. Edy Chereji, director de marketing si comunicare Untold & Neversea, a declarat…

- Romanii prefera sa mearga in vacanța cu zboruri charter, 35% din rezervarile pentru vara 2018 fiind realizate pentru pachete cu avionul. Unu din trei turiști alege sejururi cu avionul datorita duratei reduse pana la destinație. Cea mai cautata zona pentru acest sezon este Antalya, care a inregistrat…

- Romanii prefera sa mearga in vacanta cu zboruri charter, 35% din rezervarile pentru vara 2018 fiind realizate pentru pachete cu avionul. Unu din trei turisti alege sejururi cu avionul datorita duratei reduse pana la destinatie. Cea mai cautata zona pentru acest sezon este Antalya, care a inregistrat…

- Brașovenii sunt așteptați in aceasta seara sa ia parte la „Marșul Tacerii“ – marș de comemorare a victimelor pe doua roți in trafic. Evenimentul este organizat pentru prima data la Brasov. Cei care doresc sa participe sunt așteptați la ora 18.30 in fața Primariei Brașov, de unde vor pleca in marș prin…

- Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, ambasadorul Ion Jinga, a subliniat intr-o declaratie sustinuta in cadrul Segmentului de Integrare ECOSOC "Echilibrul dintre Dezvoltarea Infrastructurii si Sustenabilitate" "necesitatea unui management sustenabil la nivelul oraselor, pentru a le permite sa…