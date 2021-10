Adrian Ropotan este de mare ajutor in familie, mai ales atunci cand e vorba de ”aruncatul cu privirea”. Cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, sit-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele fotbalistului și nu l-am surprins singur, ci in compania soției și a socrului, unde altundeva, daca nu pe șantierul unde construiesc un nou cartier de vile. Astfel, daca unul sta, ei bine, celalalt, in persoana lui Stelian Ogica, putem spune ca este cel mai bun „angajat” al fiicei sale.