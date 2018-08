Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia-Olguta Vasilescu, va sustine vineri, la ora 12:00, la sediul institutiei o declaratie de presa in legatura cu proiectul de lege privind sistemul public de pensii. Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul Legii pensiilor,…

- O noua lege ce vizeaza drepturile și obligațiile persoanelor care urmeaza sa se pensioneze, dar și persoanele care se afla in prezent in pensie a intrat, joi, in vigoare. Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii și are doua categorii de dispoziții, respectiv dispoziții care vizeaza persoanele…

- Aproximativ 100 de reprezentanti de la Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) protesteaza marti dimineata in fata Ministerului Transporturilor reclamand probleme de dialog social cu actuala conducere a Metrorex, lipsa de personal necesar pentru asigurarea sigurantei transportului de calatori si probleme…

- BERBEC: Din punct de vedere afectiv, li se aprind calcaiele foarte repede. Cel mai bun lucru este sa cugete inainte de a se arunca cu capul inainte, inainte de o aventura. Ma refer la luna iulie, in mod special. Ar putea ramane cu sufletul tandari la sfarsitul lui august si ar putea sa-si…

- Camelia Potec se afla pe ultima suta de metri in cea mai importanta cursa a vietii ei. Insarcinata in 7 luni, sportiva a marturisit ca are o sarcina care ii ridica probleme, și inclusiv nu mai poate manca ca inainte. (Reduceri mari la jocuri PC) Camelia Potec este insarcinata in șapte luni și așteapta…

- Directorul și principala vedeta a postului Antena 3, Mihai Gadea, susține ca a primit foarte multe amenințari cu moartea in ultimele zile, asta pentru ca are un alt punct de vedere fața de protestatari.EXCLUSIV Suspendarea președintelui e trecuta pe linie moarta: Prioritate ZERO - modificarile…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS) a pus in dezbatere publica un proiect de modificare a Legii privind procedura adoptiei prin care adoptabilitatea copilului sa fie declarata mai rapid, iar procedura de evaluare sa fie mai flexibila. In acest sens, au fost eliminate prevederile referitoare…