- Deputatul Adrian-Claudiu Prisnel, președintele Filialei USR Dolj, anunța ca va contesta la Comisia Naționala de Arbitraj a USR decizia Biroul Național al USR de a-i acorda sprijinul politic lui Cezar Dragoescu pentru funcția de viceprimar al Craiovei, in ciuda deciziei contrare a USR Craiova din…

- Cezar Dragoescu, personajul rasist si grobian din USR-PLUS, a fost propus de catre Biroul National al partidului in functia de viceprimar al Craiovei, arata o comunicare interna obtinuta de „Adevarul”. Anterior, acesta a fost retras de pe lista filialei din Dolj, unde se afla numarul 1 pentru Camera…

- Presedintele USR Dolj, Adrian Prisnel, a criticat joi scorul obtinut de partid la alegerile locale, atragand atentia ca scorul national este de 8,89%, fata de 8,9% cat a obtinut in decembrie 2016. Acesta a laudat rezultatele obtinute in Capitala si in Timisoara sau Bacau, insa a subliniat ca „nu trebuie…

- USR-PLUS vrea alianta cu PNL. Se decide soarta Consiliului Local (CL) Craiova! Alianta USR-PLUS a anuntat, astazi, ca este dispusa sa incheie o alianta cu PNL si sa se creeze, astfel, o majoritate in Consiliul Local. PNL a obtinut la Craiova, in urma votului de duminica , noua mandate de consilieri…

- Incidentul s-a petrecut in noaptea de miercuri spre joi. Cei trei minori s-au urcat in masina, iar unul dintre ei a condus chiar daca nu detinea permis de conducere, iar autoturismul il furase de la mama lui. Un echipaj de Politie i-a facut semn soferului sa opreasca masina, dar acesta a pornit…

- Duminica dupa-amiaza una din fantanile arteziene din Craiova s-a umplut cu spuma. Nimeni nu știe cine este faptașul, dar primaria dezaproba gestul, scrie Gazeta de Sud.Nimeni nu stie cine si ce a turna in apa uneia dintre fantanile arteziene, situata in Piața Mihai Viteazul. Cu siguranța, o persoana…

- Mai multi angajati ai Caminului pentru Persoane Varstnice Craiova, unde sunt 126 cazuri de COVID-19, au plecat sa imparta pliante electorale. Informația a ajuns deja in presa naționala. Angajati ai institutiei acuza conducerea caminului ca obliga salariatii sa promoveze un candidat la Primaria Craiova,…

- Un sondaj ce va fi dat publicitatii zilele acestea ofera o surpriza uriasa inaintea alegerilor locale din judetul Dolj fata de trandul national, care sugereaza o batalie acerba in marile orase intre candidatul PSD si cel al PNL. Datele din sondaj o plaseaza detasat pe Olguta Vasilescu (PSD) pe prima…