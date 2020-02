Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Dolj, Nicolae Giugea, unul dintre pretendentii liberali la fotoliul de primar al Craiovei, sustine ca 20 la suta din angajatii Primariei Craiova au fost angajati de Olguta Vasilescu pentru a-i spiona pe ceilalti salariati.Declaratiile au fost facute duminica, la Craiova, intr-o…

- Primarul de Radauți, Nistor Tatar, se arata optimist in privința finanțarii centurii ocolitoare a municipiului de catre Guvernul liberal. Tatar a explicat intr-o conferința de presa ca gradul de execuție al lucrarilor este de 73% și ca pentru finalizarea lor mai este nevoie de aproximativ 38 de milioane…

- Cele 25 de autobuze noi care au sosit in Banie la sfarșitul anului 2019 au trecut, de astazi, la RAT SRL. Intrunit de indata, in ședința extraordinara , Consiliul Local (CL) a aprobat, in unanimitate, concesionarea autobuzelor catre RAT, societatea care deține serviciul de transport public in comun…

- Noul proiect al Turciei pentru realizarea unei mașini electrice domestice va beneficia de o investiție fixa de 22 miliarde de lire turcești (3,7 miliarde de dolari), prognozându-se o capacitate de producție anuala de 175.000 de autovehicule, informeaza Reuters.Proiectul, lansat în…

- Ce servicii publice ii costa cel mai mult pe craioveni. Primaria Craiova prezinta in proiectul de hotarare privind executia bugetului local al municipiului, pe primele 11 luni ale anului 2019, cati bani s-au incasat din impozite si taxe, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si din impozitul…

- „Colegii mei sustin acest demers si il considera necesar. In consecinta, invit public liderii partidelor care s-au pozitionat explicit anti-PSD la un dialog formal, in scopul de a definitiva o strategie comuna pentru alegerile locale din iunie 2020”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook. Deputatul…

- Joi seara, la Filarmonica „Oltenia“, a avut loc a doua Gala „Ilie Balaci”, eveniment organizat de DJST Dolj, Primaria Craiova si AJF Dolj . In cadrul acesteia au fost premiati cei mai buni jucatori ai anului 2019, dar si cei mai prolifici arbitri din Liga Judeteana. Un anunt important l-a emis in aceasta…

- Deputatul USR Ionut Mosteanu ii cere premierului Ludovic Orban sa aiba in vedere Ordonanta 57/2019 privind Codul Administrativ si ca pana la finalul anului sa dea o ordonanta de urgenta prin care sa abroge articolul prin care sunt acordate pensii speciale fostilor primari. „In toata agitatia de la Parlament…