- Sergiu Hanca (31 de ani) a suferit o accidentare in partida Petrolul - FCSB, scor 2-2, in urma faultului dur comis de Joyskim Dawa (27 de ani). Hanca a dezvaluit ca s-a gandit la ce e mai rau in ceea ce privește accidentarea și ca Dawa i-a prezentat scuzele la finalul partidei. Sergiu Hanca a recunoscut…

- Joyskim Dawa (27 de ani), fundașul celor de la FCSB, a ținut sa-i transmita un mesaj lui Francis Ngannou (37 de ani), fost campion mondial in UFC, cel care a fost invins la limita de Tyson Fury (35 de ani) in cadrul unei lupte disputate la Riad, in Arabia Saudita. Joyskim Dawa a bifat numai 35 de minute…

- FCSB a fost egalata in minutul 95 la Ploiești. Meciul dintre Petrolul și FCSB incheindu-se la egalitate, socr 2 - 2. In urma acestui rezultat, dar și a jocului prestat de anumiți jucatori, patronul roș - albaștrilor nu a mai rezistat și a intrat in direct la o emisiune TV.Joyskim Dawa, fundașul adus…

- Joyskim Dawa, stoperul de la FCSB, a avut o intrare dura asupra lui Sergiu Hanca, jucatorul Petrolului, in minutul 24 al partidei de pe „Ilie Oana”. Minutul 24 al meciului a insemnat o accidentare grava a lui Sergiu Hanca! O intrare la minge a lui Dawa, dar care in alunecare i-a prins glezna jucatorului…

- Dupa 3-1 cu Universitatea Craiova, jucatorii de la Petrolul au urcat in peluza oaspete, au cantat și dansat alaturi de sutele de fani veniți de la Ploiești. Victoria din Banie a intrerupt o serie nefasta a ploieștenilor, 6 etape la rand fara succes. Succesul este cu atat mai dulce cu cat a venit pe…

- Partida Romania - Israel, programata sambata, in preliminariile Euro 2024 va fi oficiata de o brigada de arbitri din Slovenia. La centru a fost delegat Slavko Vincic (43 de ani). Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie, de la 21:45 (Prima TV). Partida cu Kosovo se disputa marți, 12 septembrie,…

- Inaintea partidei Dinamo - Petrolul, care va avea loc, sambata, de la ora 21.45 (in direct la Digis Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1), jandarmii au verificat stadionul Arcul de Triumf pe care va avea loc disputa, informeaza News.ro.Au fost descoperite materiale pirotehnice, depozitate in zona…

- Farul Constanța a pierdut al doilea meci la rand in campionat, dupa ce a fost invinsa dramatic la Ploiești de Petrolul, scor 3-2. La finalul disputei, Gica Hagi a incercat sa gaseasca explicații pentru aceasta infrangere.