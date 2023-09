Adrian Porumboiu: ”Băieţi, tăiați din banii pentru partide, că e criză!” Omul de afaceri Adrian Porumboiu a spus la Prima TV, la emisiunea ”Insider politic”, cum vede el ieșirea din criza bugetara. El le cere politicienilor sa taie banii pentru partide daca vor sa faca economie la bugetul de stat. ”Daca tot taie, de ce un partid, n-are importanta care, trebuie sa ia 36-37 de milioane de euro pe an din bugetul statului? Baieti, dati banii aia jos, ca e criza! Tai de la un om care are 5.000 de lei pe luna?”, a comentat Porumboiu. In 2022, PSD si PNL, partidele care formeaza coalitia de guvernare, au incasat de la bugetul statului, impreuna, in jur de 37 de milioane de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

