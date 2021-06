Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a demarat autorizarea la plata a sumelor cuvenite sub forma de renta viagera agricola aferenta anului 2020, termenul final de plata fiind 30 noiembrie 2021, a anuntat vinerea trecuta, institutia. Astfel, din suma totala autorizata de 24,84 milioane…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) Centrul Județean Botoșani aduce la cunoștința opiniei publice incheierea Campaniei de depunere fara penalitați a Cererilor unice de plata.

- Un numar de 22.712 de fermieri harghiteni au depus pana acum cereri pentru subventie la Agentia de Plati si Interventii in Agricultura (APIA), activitatea de preluarea a documentelor desfasurandu-se online, la fel cum s-a intamplat si anul trecut, a declarat, pentru AGERPRES, directorul APIA Harghita,…

- Vești bune pentru fermierii dambovițeni! Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura a inceput autorizarea la plata a Ajutoarelor Naționale Post-ul APIA Dambovița: A inceput autorizarea la plata a Ajutoarelor Naționale Tranzitorii, sector vegetal și zootehnic! apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a efectuat plati in valoare de 170,49 de milioane de euro pentru sprijinul cuplat in sectorul zootehnic pentru acest an, in crestere cu 4,82% fata de2020, cand fermierii au incasat 162,64 milioane de euro.

- ARAD. Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), informeaza ca a demarat procesul de autorizare la plata pentru Masura 14 - Plati privind bunastarea animalelor - pachet a) Plați in favoarea bunastarii porcinelor și pachet b) Plati in favoarea bunastarii pasarilor, pentru cererile depuse…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a inceput sa autorizeze plata pentru sprijinul acordat catre 465 de fermieri in cresterea porcilor si a pasarilor, care se ridica la 99 de milioane de euro, se arata intr-un comunicat transmis vineri de institutie, noteaza news.ro. “Agentia…

- Campania de primire a cererilor pentru subvențiile ce se vor plati anul acesta in agricultura se deruleaza in ritm accelerat. Astfel, la o luna de la debutul acțiunii, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Bacau anunța recepționarea a 6.899 de cereri dintr-un total de 17.122 de solicitari…