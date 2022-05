Stiri pe aceeasi tema

- Directorul General al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Adrian Pintea, a declarat, marti, in cadrul Conferintei de promovare a masurilor implementate de APIA din Programul de Dezvoltare Rurala 2014-2020, de la Targu Mures, ca in acest an s-au inregistrat cu 36.000 de fermieri…

- Seria conferințelor de informare a fermierilor demarata de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, pentru promovarea exclusiva a masurilor delegate de AFIR catre APIA din Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, a ajuns astazi, 19 mai 2022, la Țifești, in județul Vrancea.…

- Ion Georgescu, primar al orașului Mioveni: ”Miniștrii PSD implementeaza rapid masurile din programul „Sprijin pentru Romania”! Pentru combaterea creșterii prețurilor, ministrul PSD al Finanțelor Publice a elaborat actul normativ astfel incat angajatorii sa poata opera de la 1 iunie creșterea voluntara…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura anunta lansarea a trei forme noi de sprijin pentru fermieri. Banii sunt destinati pentru sustinerea activitatii fermierilor in anul 2022 in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19. Cele trei scheme de sprijin sunt urmatoarele: Schema…

- Prima activitate a vizat Sistemul de Gospodarie a Apelor Alba. Impreuna cu directorul unitații, ing. Vlad Sorin, am evaluat: Stadiul realizarii lucrarilor cuprinse in Planul Tehnic (P. T. ) 2021; S-a analizat lista de lucrari cuprinse in P.T. 2022; Stadiul lucrarilor de prevenire impotriva inundațiilor…

- FOTO| Saptamana „de foc” pentru Prefectul județului Alba: A participat la o campanie de ecologizare și la evaluarea a trei instituții publice FOTO| Saptamana „de foc” pentru Prefectul județului Alba: A participat la o campanie de ecologizare și la evaluarea a trei instituții publice Prefectul județului…

- Fermierii care ard miristile, resturile vegetale si vegetatia pajistilor permanente risca sa fie exclusi de la plata pe mai multe scheme de sprijin in cursul anului calendaristic in care s-a constatat infractiunea, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat…

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit, in data de 9 martie 2022, suma de 420.368.438,68 euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), aferente trimestrului IV al anului 2021”, anunta…