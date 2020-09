Adrian Petre, Prego: S-ar putea ca pandemia să ne fi oferit de fapt o mare oportunitate: dezvoltarea online Producatorul roman de incalțaminte Prego, care deține șase magazine in Capitala, și-a concentrat, in pandemie, bugetul catre marketing, magazinul online fiind cel care a ținut pe linia de plutire toata afacerea. Acum, bucureștenii mizeaza pe dezvoltarea online și lasa in așteptarea deschiderea de noi magazine fizice. In prezent, Prego deține șase magazine in țara, toate in București, unde este și fabrica de peste 30 de ani. Anul acesta, producatorii romani au inchis doua magazine care nu funcționau bine, iar in perioada starii de urgența din pandemie, Prego a inchis toate cele șase magazine… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

