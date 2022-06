Adrian Petrache lanseaza sub egida Sprint Music piesa “Ultimii bani”. Producția se anunța a fi una de succes, muzica ii aparține lui Ralflo, textul lui Adrian Petrache și Ralflo, iar videoclipul este realizat by Kutarescu! Mesajul piesei este unul cat se poate de pozitiv: “Sa te bucuri de ceea ce simți fara sa te gandești la alte evenimente viitoare!”. De ce se intituleaza piesa “Ultimii bani”? Artistul Adrian Petrache a lamurit acest aspect! “Pentru ca este un fapt care mi s-a intamplat in realitate. Eram la studio și incercam sa ma gandesc la un subiect pentru piesa, ma inspir din tot ce vad…