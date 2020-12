Adrian Petrache este acum extrem de cunoscut atat in țara, cat și peste hotare, succesul lui devenind unul rasunator, dupa ce a participat la X Factor. Puțini știu insa cum arata acesta in copilarie. Nepotul lui Florin Salam le-a facut fanilor o bucurie și le-a impartașit, in acest sens, mai multe imagini de colecție cu el, manelistul și fiica lui, Betty, pe rețelele de socializare, din acea perioada.